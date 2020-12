Vrachtwagen in brand, A50 bij Ewijk weer vrij

De sint houdt een corona­proof Drive In bij café Hanneke voor Beuningse kinderen

4 december WEURT - Sinterklaas heeft de rollen zaterdag omgedraaid in de gemeente Beuningen. Hij gaat met zijn pieten niet in optocht langs de zwaaiende kinderen, nee hij laat de kinderen bij hem langskomen door een Drive In bij café Hanneke in Weurt.