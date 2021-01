Vrouw breekt been bij aanrijding door auto in Beuningen

Straatcoa­ches ingezet om overlast illegaal crossen in natuurge­bie­den tegen te gaan

6 januari DRUTEN/WIJCHEN - Straatcoaches moeten, naast boa’s en verbodsborden, soelaas gaan bieden voor de problemen met crossers in het agrarische gebied en de uiterwaarden in Maas en Waal. Beuningen heeft ze al. In Druten en Wijchen gaan ze per 1 februari aan de slag.