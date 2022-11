Waarom deze bermen on-Maas-en-Waals paars zijn: ‘Insecten vinden ze mooi, maar eng’

November is in de tuin de maand van bessen en bottels, die soms naar zweetvoeten ruiken

De vlier is zo gewoon, dat niemand de struik in zijn tuin plant

Ontploft

Ter hoogte van de ontzandingsplassen tussen Bergharen, Deest en Winssen bloeien deze dagen paarse en roze bloemen. Inderdaad: midden in november, diep in de herfst, onder die loden wolkenlucht.

Het is wat Herman van der Linde noemt een paarse explosie. ,,In een week tijd stonden ze er ineens. Het ontploft echt.”

Ja, zegt hij, het is een apart gezicht. Maar het was niet echt de bedoeling. Van der Linde is directeur van Nederzand, dat verantwoordelijk is voor het project Geertjesgolf aan de Maas en Waalweg. Bij dat project wordt gewonnen klei afgevoerd over een tijdelijke weg met een platgereden berm. Dus toen de aannemer voorstelde daar een eenjarig bloemmengsel te strooien, zei Van de Linde: hartstikke mooi. ,,Mooier dan Engels raaigras.”