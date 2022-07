Waarom zou je volgend jaar wel/niet naar Down The Rabbit Hole gaan?

DAG 2 | FOTOSERIE DTRH: het ene moment sta je te springen bij een punkband, even later zit je te chillen bij pianomu­ziek

EWIJK - De meest populaire plek aan het begin van dag twee van het festival Down The Rabbit Hole is het strand van recreatiepark De Groene Heuvels. Duizenden mensen liggen aan de boorden van het meer op een handdoek of nemen een duik. En het moet gezegd, het water is heerlijk koel en verfrissend.

3 juli