Wandelaar en fietser kan vanaf nu Beuningen ontdekken vanuit nieuw TIP in het Dijkmagazijn

Het Dijkmagazijn is het regionaal centrum voor natuur- en milieueducatie. Er worden struintochten gehouden in de uiterwaarden, natuurlessen op basisscholen en kinderactiviteiten buiten. Bezoekers kunnen er sinds jaar en dag neerstrijken op het terras onderaan de Dijk en de Waardhuizenstraat.

En juist die wandelaar of fietser krijgt er nu een service bij, zegt wethouder Alwin Steeg. ,,Daarom is dit een heel mooie plek om inwoners en bezoekers te informeren en inspireren over het vele moois dat er te zien is in onze gemeente Beuningen en omstreken. Met het toeristisch informatiepunt versterken we de promotie van Beuningen Buitengewoon (de toeristische slogan van de gemeente, JM).”