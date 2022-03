Wandelaars Vierdaagse gaan dit jaar door Weurt-Noord, route wordt aangepast

WEURT - Wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse lopen dit jaar een andere route door Weurt dan eerdere jaren. In plaats van over de Van Heemstraweg gaat het legioen door de Pastoor van Marckstraat richting Nijmegen.

In 2015 werd ook via die straat door Weurt-Noord gelopen, omdat er toen aan de weg werd gewerkt op het kruispunt van de Van Heemstraweg en de Kerkstraat. Dat bleek een succes. ,,Als je toen zag wat voor feest het was in die straat, dat was gewoon leuk’’, zegt wethouder Piet de Klein van Beuningen.

Een groep bewoners van die straat nam het voortouw om de straat permanent op te nemen in de route. De gemeente was enthousiast en diende een verzoek in bij de Stichting 4Daagse. Dat is nu beloond. ,,Tijdens de ondertekening van het jaarlijkse contract met de stichting kregen we de heuglijke boodschap van voorzitter Henny Sackers dat de route weer door die straat gaat.’’

In Nijmegen is de route korter

Lopers nemen dit jaar op die tweede Vierdaagsedag vanaf de Van Heemstraweg het fietspad dat aftakt naar de Pastoor van Marckstraat en lopen dan via de Westkanaaldijk naar de sluis in het Maas-Waalkanaal waar ze Nijmegen ingaan. Omdat aan de andere kant van de sluis de route wat is gewijzigd en korter is geworden, kan in Weurt een extra omweg worden genomen.

De Klein benadrukt dat het dit jaar om een proef gaat, maar is er zeker van dat de routewijziging blijft.

Bloembakken voor groen

Daar moet nog wel wat voor worden aangepast. Omdat het fietspad wat smal is voor het legioen wordt er wat omringend groen weggehaald. Daar komt buiten de Vierdaagse om een verplaatsbare bloembakken voor terug die sluipverkeer moet tegengaan. De vluchtheuvels die nu het fietspad van de Van Heemstraweg scheiden van de rijbaan voor auto's worden wegneembaar. Zo wordt de wandelroute daar vlak. De aanpassingen zullen nog voor de Vierdaagse worden gerealiseerd.