Wat doe je op een warm Down The Rabbit Hole? Juist, zwemmen en bier drinken! En buiten muziek horen

DAG 2 | updateEWIJK - De meest populaire plek aan het begin van dag twee van het festival Down The Rabbit Hole is het strand van recreatiepark De Groene Heuvels. Duizenden mensen liggen aan de boorden van het meer op een handdoek of nemen een duik. En het moet gezegd, het water is heerlijk koel en verfrissend.

Sietse Hendriks (35) uit Enschede, Huub Schuit (32) uit Breda en Joran Likkel (28) uit Deventer openen net na het middaguur op het strand hun eerste blikjes bier. ,,Leuk dat je hier artiesten ziet die je elders niet zo snel tegenkomt”, zegt Schuit.

Hendriks trekt een vergelijk met de Zwarte Cross, dat andere ‘alternatieve’ festival in Gelderland. ,,Dat is iets boerser, met de cross en zo. Dit is wat intellectueler. De sfeer is wel vergelijkbaar, maar ik vind de Zwarte Cross net iets leuker.’' Favoriete band van Hendriks op DTRH? ,,Gorillaz.”

Volledig scherm Jack en Judith Giesbers uit Wijchen. © DG/Menno Pols

Jack Giesbers (61) uit Wijchen is zelfs van top tot teen gehuld in een Zwarte Cross-tenue als hij samen met zijn vrouw Judith het festivalterrein betreedt. ,,We gaan ieder jaar naar beide festivals. Het zijn de nummer één en twee festivals van Nederland. De Zwarte Cross voor mij net op nummer één, vanwege de motorsport.”

Bier als ontbijt

Koud bier is een gewild goed op DTRH, ook al op momenten dat een normaal mens net het ontbijt op heeft. Maar hé, het is een festival in de zomerse hitte!



De verkoopstand van een bekend Nederlands biermerk doet goede zaken bij de ingang rond 12 uur. En zo maken 40.000 festivalgangers zich op voor dag twee, die zal eindigen met het concert van Gorillaz op Hotot, het hoofdpodium.

Volledig scherm Bierverkoop bij de entree van het festival. © DG/Menno Pols

Buiten kijken is ook fijn!

Op Down The Rabbit Hole kun je veel bands en acts in grote tenten zien. Maar als het 25 graden is en de tent is vol, kun je ook lekker buiten gaan staan en het concert op een scherm volgen.

Dat doen dus heel veel mensen bij het concert van Eefje de Visser op zaterdagmiddag. En het is buiten minstens net zo gezellig als binnen!

Volledig scherm Vlnr Sietse Hendriks, Huub Schuit en Joran Likkel © DG/Menno Pols

Volledig scherm De meute trekt rond het middaguur van de campings naar het festivalterrein. © DG/Menno Pols