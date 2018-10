Weer wietteelt in vakantiehuisjes Groene Heuvels

Beuningen gaat meer digitaal doen en minder via loket

17 oktober BEUNINGEN – De kans is groot dat inwoners die over drie jaar iets aanvragen bij de gemeente Beuningen dit via internet moeten doen. Het doel van het gemeentebestuur is om in 2021 80 procent van de dienstverlening gedigitaliseerd te hebben. Met als gevolg dat de traditionele loketten minder gebruikt zullen worden.