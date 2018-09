Werkstraf van 80 uur voor 61 xtc-pillen bij Down The Rabbit Hole

Gelderland heeft nu ook de 'Coolblue van de asbestda­ken'

24 september In Gelderland ligt nog 20 miljoen vierkante meter aan daken met asbest, die voor 2024 vervangen moeten zijn. Maar dat schiet niet bepaald op. Om daar verandering in te brengen, is een succesvol initiatief in Overijssel, de Asbestschakel, vanaf vandaag ook beschikbaar in deze provincie.