Weurt bezaaid met verbrand isolatiemateriaal na brand bij transportbedrijf

WEURT - Het dorp Weurt is gisteren bezaaid met stukken verbrand materiaal na de brand bij een transportbedrijf in Nijmegen-West. Het lijkt te gaan om isolatiemateriaal, bij aanraking valt het makkelijk uit elkaar. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid benadrukt dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten.

,,We zijn in Weurt wel een beetje klaar met die branden in Nijmegen”, zegt een bewoonster.

De zwartgeblakerde stukken zijn vooral blijven liggen in tuinen en plantsoenen, verspreid door het dorp. Het gaat om flinke brokken maar er liggen ook talloze kleinere stukken en snippers. Op sociale media delen buurtbewoners hun bezorgdheid.

Meryan Kersten is een van hen. Haar tuin in de omgeving van de Heereveldstraat ligt vol. ,,Ik was in het donker van huis weggegaan en merkte op mijn werk pas dat de auto onder de zwarte rommel zat. Toen ik 's middags thuiskwam zag ik onze tuin en de wei ermee vol liggen. Het lijkt wel verschroeid tempex. Ook het speeltuintje hier vlakbij moet vol liggen. Je maakt mij niet wijs dat dat gezond is. Het kan sowieso niet goed zijn voor het milieu.”

'Regulier brandafval'

De gemeente Beuningen en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben meerdere telefoontjes gehad van bezorgde bewoners. ,,Naar aanleiding daarvan hebben wij een bericht geplaatst op Twitter dat het gaat om ongevaarlijk materiaal”, laat Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten.



,,Het gaat om roetdelen, het is regulier brandafval. Je moet het natuurlijk niet in je mond stoppen, en als je eraan gezeten hebt moet je eerst je handen wassen. Maar er zitten geen gevaarlijke stoffen in zoals asbest. Het kan gewoon worden opgeveegd en opgeruimd.”



Een woordvoerster van de gemeente Beuningen laat weten dat de gemeente de stukken niet actief gaat opruimen. ,,Als medewerkers van de buitendienst tijdens hun reguliere ronde roetdelen aantreffen, dan gaan ze die opruimen. Maar de rest laten we door de regen wegspoelen. We gaan dus niet actief alles opruimen.” Die keuze is volgens de woordvoerster gemaakt omdat er volgens de veiligheidsregio geen gevaarlijke stoffen in zitten en omdat de aangetroffen hoeveelheid roetdelen meevalt, zo bleek uit een ronde die de gemeente heeft gemaakt.

Opruimen?