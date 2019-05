Weurtenaren en Nijmegenaren krijgen een ‘Appeltje’ van Máxima

Het ‘Appeltje’ is een jaarlijks eerbetoon van het Oranje Fonds aan organisaties die ‘een groot verschil maken voor mensen in onze samenleving’.



Dit jaar is het thema ‘De kracht van samen; Vrijwilligers doen mee(r)!’. Dat betekent, aldus het Oranje Fonds, dat de genomineerden allemaal op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren om zo anderen te helpen.

Lotgenoten

ElanArt zet al vijf jaar creatieve projecten op voor bewoners van asielzoekerscentra in Nijmegen, Elden, Grave en Overloon. Het gebruikt asielzoekers als ‘sleutelvrijwilligers’ om jonge lotgenoten te betrekken bij een theaterproductie, een schilderworkshop of een dansvoorstelling.



Onder meer ook studenten van het roc en de HAN in Nijmegen helpen mee. Op die scholen vinden ook de activiteiten plaats, maar ook in jongerencentrum The Unit in Boxmeer. Jonge asielzoekers komen, door met elkaar én Nederlanders dingen te maken, op basis van gelijkheid in contact met de Nederlandse samenleving.

Triomfantelijk

Oprichter van ElanArt is Masoud Rahaee, die als Iraans vluchteling zelf in 1990 naar Nederland kwam. Hij nam het Appeltje in ontvangst en hield hem triomfantelijk omhoog naar de honderden toeschouwers in de Grote Balzaal van het paleis.



Koningin Máxima vormt met haar echtgenoot het beschermpaar van het Oranje Fonds. Ze roemde in haar toespraak ElanArt om de natuurlijke manier waarop deelnemers aan activiteiten zélf tot vrijwilliger worden gemaakt.



Asielzoekers helpen zelf, onder andere, workshops te organiseren, aldus de koningin: ,,Het is bijzonder hoe ze worden aangemoedigd om vrijwilliger te worden.”