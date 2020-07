Wie weet meer over de moord op Nijmeegse klusjesman? Politie toont beelden in Opsporing Verzocht

In een reconstructie is met camerabeelden getoond hoe de klusjesman, vader van drie kinderen, rond 8.45 uur vanuit Nijmegen op weg was naar zijn werk op het Thorbeckeplein in Beuningen. Vervolgens is op dashcambeelden te zien hoe een witte Volkswagen Transporter achter de wagen van de Nijmegenaar parkeert aan de Burgemeester Geradtslaan.



Duidelijk zichtbaar is hoe de klusjesman vanuit de bus in de gaten wordt gehouden, voordat hij even voor 8.30 uur het portier van zijn auto opent. Op de volgende beelden, genomen vlak na de schietpartij, drommen mensen aan de overkant van de straat om de neergeschoten Nijmegenaar heen. Ondanks hulp van een toegesnelde arts-in-opleiding overleeft Mehmet Kılıçsoy de aanslag niet.



Zwarte vluchtauto

In de uitzending is verder te zien hoe de witte bus direct na de aanslag al in Beuningen werd begeleid door een zwarte Renault Megane. Getuigen hebben later verklaard dat ze in de Alex Willemstraat in Winssen een persoon hebben zien overstappen van de witte bus in de Megane. De politie gaat er nu van uit dat de daders van de schietpartij met een of meerdere handlangers in de Megane zijn gevlucht.