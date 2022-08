Wie woonden er eigenlijk in die fraaie monumenten van Weurt, Winssen, Beuningen en Ewijk?

Meer dan een monumenten­boek

WIJCHEN - In 1991 stond Frank Haans aan het begin van zijn carrière met het toen splinternieuwe Wijchense monumentenboek in zijn handen. Een zwart-wit-uitgave met zo'n 140 monumenten. Zeventien jaar later schreef de auteur van het Monumenten Advies Bureau twee jaar aan de opvolger van dat oude monumentenboek. Een kleurrijk werk van 328 pagina's.

5 april