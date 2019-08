Wielrenner ernstig gewond door eenzijdig ongeval in Ewijk

Zeven jaar cel en tbs voor Beuninge­naar (42) die cafébezoe­ker dood stak in Nijmegen

2 augustus ARNHEM – Een 42-jarige man uit Beuningen is deze donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 51-jarige Nijmegenaar in een Nijmeegs café in april 2017.