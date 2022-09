Wijkagent Jimmy geeft de bevrijders van Nijmegen een gezicht: ‘Dichterbij die soldaat kun je niet komen’

„De rol van de Canadezen in deze strijd is altijd onderbelicht gebleven”, vind Jimmy Hilgen (45) uit Ewijk. „Ik onderzoek hun aandeel in de oorlog, en dan vooral van de 48th Highlanders of Canada, vanaf hun landing op Sicilië tot hun doorsteek Duitsland in. Ze waren ook in Nijmegen. Ik probeer van zoveel mogelijk soldaten persoonlijke gegevens te vinden, liefst met foto, zodat ze een gezicht krijgen.”

Belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog

Hilgen heeft al vanaf de lagere school belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. „Het begon met Donald Ducks Van nul tot nu. Het deel over de oorlog is altijd blijven hangen, dus ging ik Engelandvaarders lezen van Klaas Norel. Mijn bijbel is wel Als sterren van de hemel van Norbert de Groot over de oorlog in Rijk van Nijmegen in 1944. Ik ben wijkagent in het centrum van Nijmegen en als ik door de stad fiets, besef ik altijd waar allemaal soldaten gesneuveld zijn.”

Persoonlijke spullen

Hilgen heeft stukken van rupsbanden en stafkaarten gedrukt op noodpapier, maar het liefst heeft hij persoonlijke dingen. „Het Duitse patronentasje, gevonden onder de Waalbrug, met de kogels er nog in. Of de glengarry, een Schotse baret, met dienstnummer, die ik kocht op internet. Die bleek van Ross Heron. Later vond ik een foto van hem, met die baret op! Nu heb ik contact met zijn familie. In Groesbeek stonden namen in een keldertrap gekerfd van Frans-Canadezen die er schuilden voor granaatvuur. Het hele huis ging aan flarden. Ik zocht uit wie het waren en vond foto’s van ze. Ze overleefden de oorlog allemaal. Dat vind ik mooi om te weten.”

„Mijn maat Tjarco Schuurman en ik hebben de Stichting D-Day Dodgers opgericht en we hebben Facebookpagina’s om de herinnering levend te houden, we posten elke dag wel iets. Onder de leden zitten veel nabestaanden uit Canada.” Hij laat een opgegraven lepel zien: „Dichterbij die soldaat kun je niet komen!”