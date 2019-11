Willem uit Beuningen studeerde in Hong Kong: ‘Studenten belegerden onze school’

De sfeer tussen studenten en politie werd grimmiger toen een student van een dak viel. ,,Het gerucht ging dat de politie daar iets mee te maken had.”



Dit leidde op 11 november tot een woede-uitbarsting en in de dagen daarna was er volgens Derks geen houden meer aan, ook niet op de rustige campus van CityU. ,,Studenten belegerden onze school. Ze haalden alles uit de lokalen en maakten molotovcocktails.”



Dat was bedreigend én surrealistisch: ,,Elke studentengebouw had een student-tutor, zo iemand bij wie je terechtkunt met problemen. En ineens zie je hem dan in het zwart gekleed in de frontlinie staan.”



Op een ochtend toen iedereen nog sliep was er paniek en moesten alle ramen dicht vanwege een traangasaanval. Had hij tot dan toe nog geaarzeld: gaan of blijven, daarna was een ticket naar Seoel in Zuid-Korea zo geboekt, vertelt Derks.



Hij vluchtte vorige week woensdag en gaat niet meer terug. De tentamens zijn vervangen voor een opdracht die hij ‘overal kan doen’. Zijn gedachten dwalen wel steeds af naar zijn mede-studenten met wie hij een klik had, maar die niet weg kunnen uit de chaos.