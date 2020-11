Winssens Kamerlid Hayke Veldman niet langer op kieslijst VVD: ‘Jammer en teleurstellend’

Veldman is voor de VVD onder meer woordvoerder op het gebied van de bestrijding van infectieziektes, dus hij heeft momenteel de handen vol. ,,Maatschappelijk is corona verschrikkelijk, als Kamerlid is het een heel bijzondere periode. Wat ik van ondernemers en bedrijven uit Maas en Waal en de regio Arnhem-Nijmegen hoor, neem ik mee naar Den Haag. Het is goed om te weten wat er speelt en wat er aan steun nodig is. Zo kun je dat zowel formeel als informeel inbrengen.”



Eerder was hij woordvoerder ruimtelijke ordening, en mocht zich in die hoedanigheid bemoeien met de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet. Die moet het straks veel eenvoudiger maken waar en hoe er wel en niet gebouwd mag worden. ,,Dankzij enkele amendementen heb ik kunnen helpen die wet beter te maken. Daar ben ik best trots op.”



Ook is hij trots op een initiatiefwet die hij samen met GroenLinks heeft opgesteld om verpleegkundigen en verzorgende een stem te geven in de besluitvorming over het zorgbeleid van de zorgaanbieder.