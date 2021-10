Zandwagens rijden af en aan bij de Beuningse Plas; zo wordt het zand gewonnen en hier gaat het naartoe

Onvermoei­ba­re juf Elly geeft senioren­gym in Beuningen: ‘Ik zie ze vooruit­gaan’

14 september BEUNINGEN - Elly van Alphen geeft al 25 jaar les aan dezelfde groep senioren in De Lèghe Polder in Beuningen. Over drie jaar zit ze vijftig jaar in het vak. Ze is onvermoeibaar. ,,Iedere dag ben ik wel met iets van sport bezig.”