Zanger en model Nick de Ridder is van kinds af aan gefascineerd door schedels en botten

Genoeg leerkrach­ten in regio Nijmegen, maar voor hoe lang?

9:57 NIJMEGEN - Voor het nieuwe schooljaar zijn er weer genoeg leerkrachten voor de basisscholen in de regio Nijmegen. Lucienne van de Brand van de dertien basisscholen van onderwijskoepel St. Joseph in Nijmegen slaakt daarbij direct een noodkreet: ,,Alle klassen zijn bezet. Maar het kostte opvallend meer moeite dan in de jaren hiervoor.”