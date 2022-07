Zilveren Speld van Verdienste voor Beuningse huisarts Noor Rooyackers-Lemmens

‘Kenmerkend voor haar manier van werken is dat zij altijd tot het uiterste van haar kunnen gaat om ervoor te zorgen dat zij de patiënten helpt waar zij kan’, zegt de gemeente in een persbericht. ‘Zij is in de ogen van veel van haar patiënten een boegbeeld van de praktijk.’ Dat blijkt uit het feit dat patiënten gerust een week of twee wachten tot zij bij haar terecht kunnen. De wachttijd voor haar spreekuren zijn langer dan die van collega's.



Rooyackers-Lemmens was ook jarenlang bestuurslid en voorzitter van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), een organisatie die het thuis waken door vrijwilligers bij mensen in de allerlaatste fase van hun leven mogelijk maakt. ‘Niet alleen wist ze als geen ander wat voor de stervende medemens belangrijk is, ze had ook een luisterend oor en een warm hart voor de vrijwilligers.’



Het jaarverslag, het aanpassen van protocollen en visiestukken waren ook bij haar in goede handen. Als ‘gouden’ bestuurslid bracht ze er rust als moeilijke dingen op tafel lagen.