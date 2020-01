Zó wordt al ons vuurwerkafval verwerkt: ‘Binnen twee dagen is alles wel weg’

Nee, een vuilnisman hoeft niet bang te zijn dat zijn wagen in brand vliegt wanneer vuurwerkafval in de laadbak wordt samengeperst. Lithiumbatterijen die zomaar in de grijze zak worden gegooid, vormen wat dat betreft een groter gevaar, zegt woordvoerder Fons Potters van de Vereniging Afvalbedrijven. ,,Als die bewegen, kan er wel een vonk vrijkomen.’’



Bij een afvalverwerker gaan restanten van rotjes, potten en pijlen die door gemeenten of buurtbewoners zijn verzameld doorgaans gewoon de verbrandingsoven in, vervolgt Potters. Samen met het andere restafval. ,,Niet met het papier, ook al is het kruid er vaak al uit. Vuurwerkafval is niet te recyclen.’’