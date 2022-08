Zorgen om verdwijnen kermis uit kleine dorpen, exploitanten verdienen er niet genoeg en blijven weg

Een probleem dat in heel Nederland speelt in kleine kernen, weet Vonk. Balgoij, Bergharen, Hernen. Hij somt de dorpsnamen in de regio op waar het moeilijk is, of waar de kermis al is verdwenen. ,,Kermisexploitanten zijn ondernemers. Die proberen in een periode waarin het druk is hun route te bepalen op basis van waar ze geld kunnen verdienen.”