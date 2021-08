Zware aanrijding op de A50 bij Ewijk: files lossen op

Vertraging

Automobilisten vanuit het zuiden richting Arnhem moesten kort na het ongeluk rekenen op zeker twintig minuten extra reistijd. De snelweg was korte tijd helemaal dicht, rond 12.30 uur kwamen weer enkele rijstroken beschikbaar. De weg werd kort voor 13.30 uur weer helemaal vrijgegeven. De vertraging was toen teruggelopen tot zo’n zes minuten.



Volgens Rijkswaterstaat is het extra druk op de weg door vakantieverkeer. Ook verkeer op de A73 had volgens de wegbeheerder last van het ongeluk op de A50. De snelweg sluit bij het knooppunt Ewijk aan op de A50. Rond 14.00 uur was de vertraging voor automobilisten op de A73 nabij deze aansluiting nog een klein half uur. Inmiddels is ook deze file opgelost.



