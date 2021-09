0800-1351: bellen mensen, en de groeten aan Rutte

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 550. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik ken de verslaggever die naar de persconferentie van Rutte & De Jonge over het bijna-einde van corona ging. Ik liet hem voorafgaand een paar brieven lezen, die ik krijg van ongeruste lezers. Mensen die niet zo digitaal ontwikkeld zijn en zich zorgen maken over de coronapas, nodig om restaurant, kroeg en schouwburg binnen te komen. Ik citeer er even een paar: ‘Beste Frank. Toevallig heb ik net mijn kinderen gemaild: hoe kom ik aan een QR-code? Ik heb geen handtelefoon, alleen een vaste. Ben ik nu verplicht om een mobiele telefoon aan te schaffen? Wij hebben kaarten voor de schouwburg en dan zou die QR-code ons nekken. Bovendien hebben we binnenkort een etentje, ook een probleem. Wij zijn 86 & 87 jaar en niet van plan om een mobiel te kopen. Hoe lossen we dat op?’

En deze: ‘Hallo Frank. Ik ben Wilma Flintstone en heb geen mobiele telefoon, wel een computer. Ik ga graag naar theater, bioscoop, terrasje etc. Ik las dat printjes van die code niet altijd worden geaccepteerd. Nu durf ik nergens meer heen.’ En deze: ‘In de krant stond een tip voor mensen die geen smartphone hebben. Maar hierbij heb je wel een DigiD-code nodig. Ook moet je in het bezit zijn van een pc en een printer. Ik voel me zeer buitengesloten. Ze gaan er gewoon van uit dat we die apparaten thuis hebben. Ik heb geen DigiD, geen printer en geen smart-phone. Het gele boekje, de corona- app, het zegt me allemaal niets. Ben ik de enige?’

Goed, serieuze zorgen van burgers dus. De verslaggever wilde ze graag voorleggen aan Rutte & De Jonge. Ze hadden antwoord, hoor. Maar ik zag twee mannen met meewarige blikken, ze grinnikten een beetje. Konden het zich kennelijk niet voorstellen: mensen zonder computer. De Jonge verwees naar coronacheck.nl. ‘En als je geen printer hebt kun je terecht bij de bibliotheek. Er is ook nog een telefoonnummer als je helemaal niks hebt.’ Rutte viel in: ‘0800-1351’, declameerde hij uit zijn hoofd. Lachend: ‘Ja, ik ben van alle markten thuis.’ De Jonge weer: ‘Als je gevaccineerd of getest bent, dan wordt de code thuisbezorgd. Dus het is echt onbegrensd servicegericht’. Toen stonden de heren, zeer content met zichzelf, een beetje te grijnzen. Maar ik zou zeggen: bellen mensen: 0800-1351. En de groeten aan Rutte.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: