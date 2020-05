104-jarige man bestolen van 100.000 euro aan spaargeld en AOW

Veroordeel­de kinderlok­ker ‘opnieuw in de fout’ met enkelband om

16:36 Een 50-jarige man die in 2016 twee jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd kreeg voor het lokken en betasten van tientallen jonge kinderen, is met een enkelband om opnieuw in de fout gegaan, volgens het OM. De man werd in januari in Assen opgepakt, omdat hij een kind zijn geslachtsdeel had laten zien.