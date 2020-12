11 miljoen coronavaccins van Sanofi en GSK pas later in Nederland vanwege tegenvallende werking

Kandidaat-Kamerlid GL baalt van aanwezig­heid op demonstra­tie

9 december Kauthar Bouchallikht, die kandidaat-Kamerlid is voor GroenLinks, ‘baalt’ van haar aanwezigheid bij een demonstratie in 2014 tegen geweld in de Gazastrook waar Israël werd vergeleken met nazi-Duitsland. ,,De vergelijking tussen Israël en Nazi Duitsland is walgelijk. Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta", schrijft ze op Twitter.