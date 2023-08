12-jarige huilt ‘tranen van geluk’ nadat ze zelf zorgt voor aanhouding van man die op haar fiets rondrijdt

Een deze week in Utrecht gestolen fiets is teruggevonden dankzij scherpte en snel handelen van de jonge eigenaresse. Met een tot tranen toe geroerde 12-jarige tot gevolg.

De groene meisjesfiets met mand voorop, verdwijnt maandag kort nadat deze is geparkeerd aan de noordkant van Utrecht. De moeder van de 12-jarige eigenaresse van de fiets besluit daarop de politie ook via Instagram alert te maken op de diefstal.

Daarop bekijken agenten de meegeleverde foto van de fiets goed, om de tweewieler eventueel op straat te kunnen herkennen. Maar het is het meisje zelf, dat een dag later op dinsdag een onbekende op haar gestolen fiets over de Amsterdamsestraatweg ziet rijden.

Verdachte aangehouden voor heling

Zij belt zelf direct 112, waarna agenten via de meldkamer op zoek gaan naar de man en de fiets. Wat volgt is een zoektocht die al snel resulteert in de vondst van de man en de fiets. Hij verklaart aan agenten de fiets voor 15 euro gekocht te hebben.

,,Dat is natuurlijk een onlogisch bedrag voor zo’n fiets”, stelt de politie. ,,En zo kunnen we de nieuwe eigenaar niet aanmerken als te goeder trouw. We hebben de verdachte gelijk aangehouden voor heling.” Het meisje stond volgens betrokken agenten ‘met tranen van geluk’ even later weer met haar fiets in haar hand.

Volledig scherm De gestolen én weer teruggevonden fiets. © Politie