127 nieuwe besmettingen in Nederland: hoogste aantal in een maand tijd

In één dag tijd is het aantal gemelde nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland met 127 toegenomen. Dit is het hoogste aantal mensen dat positief getest is in een maand tijd. De meeste positief geteste mensen zijn gemeld in Den Haag (15) en Rotterdam (10). Ook het Zeeuwse Goes springt er met 9 besmettingen uit.

In de coronahoofdstad van Zeeland, die 27.000 inwoners telt, zijn omgerekend naar inwonertal de meeste personen positief getest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is precies een maand geleden dat er in Nederland meer besmettingen waren. Het RIVM meldde op 18 juni dat het ging om 132 positief geteste personen. Dit is nog altijd veel minder dan het aantal besmettingen tussen eind maart en half april. Met 1.335 besmettingen gaat 10 april vooralsnog de geschiedenisboeken in als de dag waarop er in Nederland het grootste aantal mensen positief getest werd op het nieuwe coronavirus.

Dinsdag meldde het RIVM dat het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in de afgelopen week is gestegen naar 534. Dat is bijna een kwart meer (102 erbij) ten opzichte van een week eerder (432). Per dag waren er toen gemiddeld 76 besmettingen.

Thuis

De meeste mensen (60 procent) lopen corona thuis op, zo blijkt uit de gegevens van het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert. In de meeste gevallen gaat het dan om kleine uitbraken onder leden van hetzelfde huishouden of dezelfde familie. Ruim 11 procent van de mensen liep het virus op op het werk. Maar er zijn ook coronabesmettingen vastgesteld in bijvoorbeeld verpleeghuizen of bij een sportclub.

In de afgelopen week zijn er nog zestien coronapatiënten gemeld die zijn opgenomen in ziekenhuis. Zes van die opnames waren afgelopen week en tien stammen uit de periode ervoor. Daarnaast waren er acht meldingen van nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Sinds 7 juli gaat dit om vier sterfgevallen.

Tussen 1 juni en 12 juli zijn in totaal 369.287 testen afgenomen door de GGD’en waarvan een uitslag bekend is. Hiervan was gemiddeld 1 procent positief. Tussen 1 juni en 12 juli is het percentage positief gedaald van 2 procent naar 0,6 procent.

Buitenland

Van alle bevestigde besmettingen in juli is bekend dat 7,5 procent van de patiënten twee weken voor ze ziek werden in het buitenland is geweest. Het gaat om 69 van de 922 positief geteste personen. Het merendeel was in België (12), Duitsland (11), Servië (10), Kazachstan (8) en in de VS (3) geweest. Deze data worden sinds 1 juli weer bijgehouden, de GGD’en waren daar tijdelijk mee gestopt.

6.136 doden

Het officiële sterftecijfer is nu 6.136 sterfgevallen. Dat aantal is door correcties van eerdere gedane meldingen twee gedaald. In totaal belandden 11.895 mensen in het ziekenhuis, bij wie is vastgesteld dat COVID-19 de oorzaak was. Dat is één persoon meer dan gisteren.

De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger. Sinds 1 juni mogen mensen zich al bij een verkoudheidje of niezen laten testen, maar uit onderzoek blijkt dat Nederlanders laks zijn met testen. Slechts 12 procent van de Nederlanders gaf in een onderzoek van het RIVM aan zich te laten testen bij klachten.

Gedurende de hele epidemie zijn er in totaal 51.581 Nederlanders positief getest.

Volledig scherm Op de Amsterdamse Wallen is eenrichtingsverkeer ingesteld voor voetgangers. © ANP