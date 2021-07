150 graven vernield op begraafplaats, politie zoekt met heli naar daders: ‘Dit is echt ongekend’

Op begraafplaats Beukenhage in ’s-Gravenzande zijn vannacht rond de 150 graven vernield. De politie is een groot onderzoek gestart. Over de hele begraafplaats liggen grafstenen die gebroken op de grond liggen. Ook zijn er bloemen, decoraties en speelgoed bij de graven vernield.

Medewerkers van een onderhoudsbedrijf ontdekten vanochtend de ravage. De politie spreekt van zo’n 150 graven die zijn ontsierd.

,,In Naaldwijk hebben we weleens te maken gehad met vernielingen, maar dit is echt ongekend”, reageert een wijkagent. ‘Ongelooflijk triest dat mensen dit doen’, reageert burgemeester Bouke Arends verontwaardigd op Twitter.

Helikopter

De graven werden in de nacht vernield. Rond half twee kwam er een melding van geluidsoverlast bij de algemene begraafplaats. Mede door de stortregen werd toen niks opgemerkt. De politie is momenteel bezig met een groot onderzoek dat naar de dader of daders moet leiden. Mede daarom cirkelt er momenteel een helikopter boven de begraafplaats. Ook worden bewoners van de huizen in de buurt gevraagd of ze iets verdachts hebben gezien of gehoord.



De beheerder van Beukenhage gaat namens alle gedupeerde families aangifte doen. Nabestaanden worden geadviseerd om schade aan de graven van hun geliefden snel door te geven, zodat alle vernielingen in één keer kunnen worden gemeld.

Verdrietig

Gedurende ochtend komen steeds meer familieleden eventuele schade controleren. De verbijstering en verdriet is groot. Wie doet zoiets?, wordt er hard op afgevraagd. Mensen gaan langzaam beginnen met het opruimen van de schade. Aarde dat tegen de stenen is gesmeten wordt weggeveegd.

De opa en oma van Mick, die als baby stierf, hebben er geen woorden voor. Een windlicht bij het graf is weggeschopt. ,,We komen hier elke zondag. Elke zondag steken we een nieuw kaarsje aan.”

