16 jaar cel geëist tegen Samir, de man die Bas van Wijk doodschoot op een strandje om een horloge te stelen

Tegen de 23-jarige Samir El Y. die wordt verdacht van het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk, is woensdag in hoger beroep een celstraf van zestien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Het dodelijke schietincident gebeurde op 8 augustus 2020 op een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie wilde Van Wijk op de zomerse stranddag voorkomen dat een nep-Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. Van Wijk zou de verdachte hebben aangesproken op zijn gedrag. Daarna schoot Samir hem met twee schoten neer.

El Y. is in mei 2021 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging. Een vormfout van het OM leidde ertoe dat El Y. alleen voor doodslag werd veroordeeld. Dat kwam omdat de tenlastelegging destijds een maand voor de uitspraak nog was gewijzigd. Daarbij werd vergeten bij de verdenking ‘gekwalificeerde doodslag’ de plaats en datum van de schietpartij te noemen. Dus kon de rechter niet anders zeggen dan dat die verdenking officieel niet behandeld mocht worden. Daarmee bleef enkel doodslag over.

Voor het OM staat vast dat Van Wijk is doodgeschoten om de horlogeroof te vergemakkelijken. Daarmee is sprake van ‘gekwalificeerde doodslag'. Het Openbaar Ministerie eist daarom een veel zwaardere straf dan de negen jaar die destijds werd gegeven voor het juridisch minder zware doodslag.

In 2021 eiste justitie achttien jaar cel voor gekwalificeerde doodslag. Die straf pakte dus, mede door de vormfout, veel lager uit. Het OM ging meteen om hoger beroep om te proberen die blunder goed te maken. De aanklager in hoger beroep zegt meer rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, die verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht. Daarom is de strafeis nu twee jaar lager.

Kogel door lachgasballon

El Y. wordt ook verdacht van afpersing, wapenhandel en bedreiging. Voordat hij Van Wijk doodschoot met twee schoten in zijn been en borst, zou hij zijn wapen op vrienden van Van Wijk hebben gericht. Zo dreigde hij een van hen door de knie te schieten. Om zijn woorden kracht bij te zetten schoot hij volgens het OM een kogel door een lachgasballon.

El Y. sprak vandaag ook tot nabestaanden van Bas van Wijk: ,,Het is nooit mijn bedoeling geweest. Ik begrijp dat jullie me haten”, zei de verdachte tegen de nabestaanden. ,,Toch hoop ik dat jullie me geloven dat het me enorm spijt. Ik heb domme keuzes gemaakt die ik nooit kan terugdraaien. Ik praat het niet goed, maar ik zat toen in een hele slechte periode in mijn leven. Het enige wat ik kan doen is aan mezelf werken. Ik hoop dat jullie me op een dag kunnen vergeven en verder kunnen met jullie leven.”