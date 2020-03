16 jaar cel voor moord op kickbokser Coen de Nijs in 2001

Aantal strafzaken gedaald, maar 2019 was heftig jaar voor OM

13:03 Het aantal strafzaken dat het Openbaar Ministerie in 2019 heeft behandeld is opnieuw fors gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar heeft het OM in totaal meer dan 200.000 misdrijfzaken afgehandeld, in 2018 waren dat er ruim 300.000. Tegelijkertijd is de ernst van zaken juist toegenomen, zo stelt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaals. ,,2019 is een heel heftig jaar geweest voor het OM’.