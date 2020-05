17-jarige verdachte van mishandeling boa’s in IJmuiden weer vrij

Holleeder: Die administra­tie van Endstra is zó interes­sant, dat gaan ze echt niet zomaar vernieti­gen

14:53 Het hoger beroep van de tot levenslang veroordeelde Willem Holleeder gaat vandaag verder in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het gaat om een zogeheten regiezitting, waarin onderzoekswensen aan bod komen. Holleeder was bij de zitting aanwezig en liet ook van zich horen. Verslaggever Paul Vugts was in de rechtbank aanwezig en deed live verslag. Zijn liveblog is onderaan dit artikel terug te lezen.