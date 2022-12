18 jaar geleden ontvoerde Isra uit Goor leeft nog: ‘We houden van je’

Isra is 18 jaar en 15 jaar officieel vermist: hun hoop is onverwoest­baar

Isra uit Goor wordt vandaag (24 augustus) 18 jaar. Ergens in Libië. Zij is nu precies ook vijftien jaar officieel vermist. Haar vader Hasèn Aksema heeft in 2004 haar moeder Marisse van der Burg vermoord en daarna haarzelf ontvoerd naar zijn geboorteland. Slechts één keer kregen haar opa en oma in Nederland nog een levensteken, al weer twaalf jaar geleden. Relaas van een drama.

