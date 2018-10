19-jarige automobilist had minstens twee keer toegestane hoeveelheid alcohol op

De man was een beginnend bestuurder. Daarvoor geldt een alcohollimiet van 88 microgram in de eerste vijf jaar van het rijbewijs, vergelijkbaar met één glas bier. Zijn rijbewijs is op het bureau na een tweede ademanalyse direct ingevorderd.



De 19-jarige Kloetinger blijft nog drie dagen langer in Torentijd zitten. De eerste verklaring die hij zondag aflegde was onvoldoende voor de officier van justitie. Daarom wordt hij nogmaals verhoord. Mocht die verklaring voldoende duidelijkheid scheppen, dan kan de man alsnog in vrijheid worden gesteld. Dat is afhankelijk van zijn voorgeschiedenis en afgelegde verklaring, aldus de politie.



Hoe hard de man reed wordt nog onderzocht. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Aalders: “Collega's van de verkeersongevallendienst hebben het sporenonderzoek op straat afgerond. Ze gaan die sporen nu verder analyseren.”



Op de plek van het ongeluk hebben mensen bloemen neergelegd.