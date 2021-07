19-jarige Nederlander komt om bij ongeluk met quad op Kreta

Nederland is land­bouw-supermacht: vorig jaar voor 95,6 miljard euro geëxpor­teerd

7 juli Voor de zoveelste keer beklimmen de boeren woensdag in Den Haag luidkeels de barricaden. Ze voelen zich in hun voortbestaan bedreigd en schermen met het grote belang van hun sector voor Nederland en de economie. Maar hoe terecht is dat?