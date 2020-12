20 jaar cel en tbs voor Janie H. die Bredanaar op ‘gruwelijke en sadistische’ in brand stak

Janie H. is degene die de Bredase autohandelaar Ger van Zundert vermoordde door hem op 8 april 2019 op huiveringwekkende wijze in brand te steken. De rechtbank in Breda is daarvan overtuigd. Hij is vrijdag veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs.