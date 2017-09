240 uur werkstraf geëist tegen veroorzaker treinongeluk Dalfsen

Het OM verwijt de 21-jarige man dat hij onoplettend reed, onvoldoende op de hoogte was van de dienstregeling op het spoor én vooraf niet had nagedacht of hij met dit langzaam rijdende voertuig wel veilig kon oversteken op deze overweg. Het OM kiest voor de minst zware tenlastelegging: aanmerkelijke schuld. ,,Hier is onnodig een einde gekomen aan een mensenleven. Erik Breet had geen schijn van kans", zegt de officier.



Nabestaanden van de omgekomen machinist hebben al aangegeven de vervolging van de bestuurder niet nodig te vinden. ,,Deze zaak kent alleen maar verliezers”, stelde weduwe Alice Hendriks eerder. Tijdens de rechtszaak zei ze: ,,Wat is dit een moeilijke dag. Ik ben mijn lief en mijn maatje kwijt. En dit had niet zo hoeven zijn als de bestuurder de reistijd had geweten. Deze zitting had voor mij niet gehoeven, we krijgen Erik er niet mee terug.''