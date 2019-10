‘25-jarige zoon was na negen jaar weer actief op sociale media’

Een van de zoons van het gezin lijkt profielen te hebben op sociale media. Daarop schrijft ene ‘Jan’ (25) dat hij opgroeide in het Overijsselse Hasselt, in 2005 naar Zwartsluis verhuisde, drie jaar later naar Meppel en in 2010 naar het Drentse Ruinerwold.

Dan post hij bijna negen jaar niks. Om de buitenwereld in juni 2019 te laten weten dat hij een nieuwe baan heeft, meer bepaald als online store manager bij Creconat in Meppel. Op LinkedIn schrijft dezelfde persoon daarover in het Engels: “In vrijheid geniet ik van Creconat!”

Mogelijk gaat het om een of meerdere grappenmakers die de profielen aanmaakten. Zo klinken de achternamen die de vermeende zoon gebruikt ietwat vreemd. Ook is het door deze ‘Jan’ genoemde bedrijfje, toevallig of niet, gelieerd aan Native Creative Economy. Dat is een houtbedrijf in Meppel waar de politie maandag zou zijn binnengevallen. Het bedrijf is eigendom van Josef B. (58), de hoofdbewoner en huurder van de boerderij in Ruinerwold waar het gezin negen jaar lang afgezonderd van de buitenwereld leefde.

Dorpskroeg

Dankzij Jan kwam het bestaan van het gezin waarvan hij deel uitmaakt aan het licht. De twintiger met baard, vies haar en een schokkend verhaal dook ’s nachts op in de plaatselijke kroeg in Ruinerwold. De kroegbaas ging het gesprek aan. Daarin verklaarde hij dat hij al jaren met zijn jongere broers en zussen opgesloten zat in een boerderij.

De vermeende zoon Jan heeft geen vrienden op Facebook, post vooral foto’s van zichzelf en de natuur en linkt naar producten of acties, zoals de klimaatstaking, en volgt onder andere de Plastic Soup Surfer. Vorige week deelde hij driemaal een foto die ’s nachts was gemaakt in Ruinerwold. Vermoedelijk onderweg naar de dorpskroeg.