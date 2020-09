30 graden en hoger: nazomer wordt mogelijk historisch

,,Want vooral in het zuidoosten schiet vandaag het kwik omhoog”, zegt Weerplaza-meteoroloog Leon Saris. ,,In Limburg kan het plaatselijk zelfs 31 graden worden.” In het noorden van het land blijft het wat kouder. De wind werkt daar afkoelend aangezien deze over het IJsselmeer blaast.



Saris: ,,Maar in het hele land is sprake van veel zon. Dus insmeren blijft belangrijk. In het oosten is er wat sluierbewolking, maar zoveel zon houdt die niet tegen.”



Morgen wordt het zelfs nog iets warmer. Het kan dan 30 graden of meer worden in de Bilt, een record. En misschien stijgt het kwik dinsdag op sommige plekken zelfs naar 33 graden.