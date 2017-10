De officier van justitie heeft voor de rechtbank in Rotterdam 35 maanden cel geëist tegen jihadverdachte Laura H. Daarvan zijn 24 maanden voorwaardelijk zodat H. niet meer terug de cel in hoeft.

H. heeft al een jaar in voorarrest gezeten. Het OM beschuldigt haar van deelname aan de terroristische organisatie IS en voorbereidingen voor het plegen van terroristische misdrijven, samen met haar man Ibrahim.

Volgens de aanklagers is de 21-jarige H. ,,weloverwogen en bewust" naar IS-gebied gereisd en ook ,,in volle wetenschap". Het OM wijst op meerdere getuigen die zeggen dat H. zelf het voortouw nam om naar het kalifaat te gaan. H. claimt dat ze is gedwongen door haar gewelddadige man, in de war was en dat ze niet wist wat in Irak en Syrië gebeurde en waar IS voor stond. De aanklagers geloven daar niets van.

H. vertrok in september 2015 naar IS-gebied in Irak, samen met haar man en twee kleine kinderen. Een klein jaar later, in juli 2016, kon ze uit het kalifaat wegkomen. Haar man bleef achter.

Aanslag

,,Mensen praten er daar gewoon over dat ze een aanslag willen plegen. Zo werkt dat in IS-gebied. Dat is niet stiekem of zo", klonken de woorden van H. eerder vandaag in de rechtszaal. Ook haar man vertelde haar wat hij van plan was. Wanneer de officier van justitie vraagt of ze gehoord heeft dat andere mensen aanslagen wilden plegen, antwoordt ze: ,,Ik las berichten van Ibrahim op Telegram. Daar stond dat."



Anderhalf jaar nadat Laura H. samen met haar twee kinderen plots opdook voor de camera van een Koerdische tv-zender in Irak, stond ze vandaag voor de rechtbank in Rotterdam. Zelf zegt ze, met hulp van haar vader in Nederland, gevlucht te zijn uit het kalifaat.

Snikkend en huilend

Ze houdt vol dat ze voor haar vertrek naar IS-gebied echt niet wist wat zich daar afspeelde. In Irak kwam ze pas achter de gewelddadige bedoelingen van IS en wilde ze na een paar maanden weg.

H. verklaart uitgebreid hoe ze onder invloed stond van haar gewelddadige man. Toch bleef ze bij hem, want ze was in de war en wilde iemand zijn. Ook haar islamitische geloof verklaarde ze vanuit haar behoefte om 'ergens bij te horen'.

Het Openbaar Ministerie hield lang de mogelijkheid open dat Laura ‘met een opdracht’ van IS was teruggekeerd. Daar wordt ze nu niet meer van verdacht, ze wordt nog wel vervolgd omdat ze zich bij een terroristische organisatie heeft aangesloten. De jonge moeder zat een jaar vast en kwam vlak voor de zomer voorwaardelijk vrij, in afwachting van haar rechtszaak.

Ontsnappingsplan

Volledig scherm De zoontjes van Laura H. © K24 Laura H. reisde in september 2015 met haar man Ibrahim en haar twee kinderen via Turkije naar Syrië. Ze sloten zich aan bij IS en leefden onder meer in Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat. Laura wil echter al snel weg uit het strijdgebied en communiceert via codewoorden met haar vader over een ontsnappingsplan. Haar vader, die in Nederland woont, krijgt daarbij onder meer hulp van een Duitse deradicaliseringsexpert en betaalt 10.000 euro aan tussenpersonen.



In juli 2016 duiken Laura en Ibrahim op aan de frontlinie in Irak. Ze rennen naar het gebied dat in handen is van Iraakse Koerden. Ibrahim raakt daarbij gewond en blijft achter. Hij wordt maanden later, schijnbaar nog steeds als IS-strijder, gevangengenomen door een Iraakse militie. Waar hij nu is, is onduidelijk.

Schiphol

Volledig scherm Laura H., de vrouw die ontsnapte aan het kalifaat. © Urban Petra Laura en haar kinderen kunnen wel ontsnappen. Koerdische strijders vangen haar op en na contact met het Nederlandse consulaat in Mosul, reist de Zoetermeerse naar Nederland. Hoe die vlucht precies in zijn werk is gegaan en welke rol verschillende (Europese) overheden daarbij hebben gespeeld, blijft mistig.



Op Schiphol wordt Laura direct aangehouden en opgesloten op de terreurafdeling. In verklaringen tegen de politie vertelt ze dat Ibrahim haar tegen haar wil mee heeft genomen naar Syrië. Hij mishandelde haar ook. Eenmaal in Syrië komt ze er, naar eigen zeggen, snel achter dat dat niet het leven is dat ze wil. Haar vader overtuigt haar ervan dat ze moet vluchten.



Na haar terugkeer naar Nederland zweert Laura de islam af, op eerdere pro-formazittingen van haar zaak draagt ze geen hoofddoek meer. Na een jaar op de terreurafdeling vinden Openbaar Ministerie en de rechtbank dat ze haar rechtszaak in vrijheid mag afwachten.



270 Nederlanders