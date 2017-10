35 tips over vermiste Anne

De politie meldde gisteravond al dat een jas die werd gevonden bij Huis ter Heide, een dorp in de gemeente Zeist, vermoedelijk van de vermiste Anne is. De politie hoopt daar in de loop van woensdag definitief duidelijkheid over te krijgen. ,,Er is ook wat kleding gevonden die misschien toebehoorde aan haar. De forensische recherche is daarom bezig het gebied verder te onderzoeken.’’