35 vluchten Schiphol geannuleerd wegens harde wind

Siza Nova Me uit Arnhem bouwt binnen een jaar miljoenen­schuld op

7:38 ARNHEM - Siza Nova Me, een onderneming opgericht door de Arnhemse grote zorginstelling Siza, is één jaar na de startdatum alweer failliet. Schuldeisers kunnen vermoedelijk fluiten naar hun geld. Er is in een jaar tijd een schuld opgebouwd van 3.378.000 euro.