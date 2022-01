4,5 jaar cel voor man die Michelle (33) doodreed, nabestaanden vallen elkaar huilend in de armen

De 35-jarige Poolse automobilist negeerde twee jaar geleden met te veel drank op het rode licht en boorde zich met een snelheid van 143 kilometer per uur in de wagen van de vrouw, die op de Vondelingenweg in Hoogvliet reed en voorrang had.



Michelle – moeder van twee kleine kinderen – was bijna op slag dood. De bestuurder vluchtte maar werd kort erna aangehouden.



Hij zei tijdens de rechtszaak dat hij zo veel had gedronken op een feestje dat hij zich niet herinnerde dat hij in de auto was gestapt en pas weer iets weet vanaf het moment dat hij de auto van Michelle voor zich zag opdoemen.