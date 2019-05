Politie krijgt zestien tips dode man en vrouw op Brunssum­mer­hei­de

10:06 In het onderzoek naar de dood van een man en vrouw die gistermiddag werden gevonden op de Brunssummerheide in Heerlen heeft de politie 16 tips ontvangen. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd gisteravond aandacht besteed aan de zaak. Over de identiteit van de twee heeft de politie nog niks bekend gemaakt, maar ze weten wel wie het zijn.