489.000 kijkers voor eerste weekendeditie van RTL Boulevard

Het showbizzprogramma, dat in het weekend gepresenteerd wordt door Nicolette Kluijver, Bridget Maasland en Miljuschka Witzenhausen, staat daarmee op de veertiende plek in de kijkcijferlijst. Boulevard heeft een speciale 'weekendtouch' gekregen met meer ruimte voor lifestyle, wonen en koken dan in de doordeweekse uitzendingen.

'On demand'

De ambitie om voortaan 7 dagen per week live uit te zenden, wordt onder meer gevoed door het fenomeen dat we steeds vaker ‘on demand’ (Netflix, YouTube, etc.) verkiezen boven het lineaire of traditionele tv-kijken. Zenders leggen daarom meer de focus op ‘urgente programmering’, dus meer live, meer op de actualiteit en meer tv-evenementen als The Voice of Holland en sportwedstrijden (want ‘die ervaar je liever met z'n allen tegelijk’). Om dezelfde redenen zou ook worden nagedacht over weekenduitzendingen van Humberto Tans doordeweekse talkshow RTL Late Night.

