49 jaar zijn Peter (74) en zijn vrouw getrouwd, de 50 zullen ze niet halen

Lelystad ‘omarmt’ vandaag zijn hospitaal: ‘We laten het ziekenhuis niet in de kou staan’

7:22 Het ziekenhuis in Lelystad wordt vandaag tijdens een één uur durende manifestatie ‘omarmd’. De actie is georganiseerd door de gemeenteraad van Lelystad, die alle mensen in de stad en omgeving die zich betrokken voelen bij het ziekenhuis heeft opgeroepen mee te doen.