5-jarig jongetje op step overleden door aanrijding

Medewerker van verpak­kings­be­drijf raakt bekneld onder rol van 300 kilo: ‘Bleke koppies hier’

12:49 Bij het verpakkingsbedrijf ITS aan de Nagelpoelweg in Apeldoorn is aan het einde van de ochtend een ernstig ongeval gebeurd. Een medewerker raakte bekneld onder een papieren rol van zo'n 300 kilo. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. De schrik bij zijn collega's zit er flink in.