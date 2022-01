50-jarige man verdacht van ontucht met 28 kinderen: ‘Ouders twijfelen of hij oprecht spijt heeft’

Max (21) in tranen over gevaarlij­ke verzame­ling in Deventer studenten­ka­mer: ‘Ik schaam me echt kapot’

,,Bij brand was de boel de lucht in gevlogen’’, realiseerde de 21-jarige Max R. zich donderdag over de enorme collectie munitie die hij in de zomer van 2019 op zijn studentenkamer in Deventer had liggen. De vondst van een rokende fosforgranaat die zomerdag maakte dat zijn hele straat ontruimd werd.

