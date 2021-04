538 Oranjedag gaat niet door na commotie, gemeente geeft geen vergunning

Gerard Joling, een van de artiesten die er op had moeten treden, vindt het ‘hartstikke jammer’ dat het feest niet doorgaat. ,,Net als alle andere artiesten leek het me héérlijk om weer eens ‘gelucht’ te worden. Ik heb vorig jaar maar een paar keer voor kleine groepen kunnen optreden en ik kon niet wáchten om weer voor een echte grote gezellige massa mensen te staan.”



Hij vervolgt: ,,Voor mij is dit feest ook echt een traditie: ik ben inmiddels misschien wel de oudste artiest van de hele line up. Het is natuurlijk ook heel jammer voor alle mensen die een kaartje hadden gekocht en voor de organisatie: zo’n testexperiment met een grotere groep mensen was natuurlijk heel goed geweest. Dat experiment lopen we nu mis.”



Dat chirurg Rogier Crolla een petitie tégen het feest startte, begrijpt Joling overigens wel. ,,Ik snap dat zo iemand vanuit zijn eigen vak aandacht vraagt voor de druk op de zorg maar ik denk niet dat de zorg meer of minder belast was door dit feest.’' Joling zegt zijn hoop nu maar gevestigd te hebben op de vaccinatiecampagne. ,,Laten we in godsnaam hopen dat dat allemaal wat sneller gaat en dat er daardoor weer meer kan in Nederland. Want hoe kán het zijn dat ze in Engeland al zo ver zijn en er bij ons nog bijna niks mag?’’