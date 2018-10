55e officiële zomerse dag: in de Achterhoek is het liefst 27,3 graden

Twee warme dagen (een maximum van meer dan 20 graden) is volgens Weerplaza normaal voor oktober. Deze week hebben we er al vijf gehad. In de afgelopen honderd jaar is het slechts zes keer voorgekomen dat oktober zomerse dagen (met een temperatuur van 25 graden) had. Het gebeurde bijna honderd jaar geleden voor het laatst, op 10 oktober in 1921.



Morgen is het ook nog op veel plaatsen vrij warm voor de tijd van het jaar. Morgenmiddag wordt het 22 tot 25 graden en schijnt vooral in het oosten van het land de zon geregeld. In het westen schuiven in de loop van de dag meer wolken voor de zon en vallen vooral in de avond enkele buien. Na het weekend komt de middagtemperatuur tussen 15 en 20 graden te liggen.